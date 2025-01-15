Генеральный директор Binance.US отвергает обвинения SEC и обрисовывает будущее

Норман Рид, временно исполняющий обязанности генерального директора Binance .US, решительно отверг правовые действия, инициированные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), назвав их «необоснованным нападением».
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