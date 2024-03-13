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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: Большинство игр для Switch 2 будут использовать NVIDIA DLSS Также отмечается, ч...

Слух: Большинство игр для Switch 2 будут использовать NVIDIA DLSS Также отмечается, ч...

Слух: Большинство игр для Switch 2 будут использовать NVIDIA DLSSТакже отмечается, что NVIDIA предлагала Nintendo несколько вариантов чипа для Switch 2, в том числе на базе архитектуры Ada Lovelace, которая лежит в основе видеокартах RTX 40-й серии.

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