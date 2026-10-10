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«Ничьей не будет». Радимов - о матче «Краснодар» - «Зенит»

«Ничьей не будет». Радимов - о матче «Краснодар» - «Зенит»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Краснодар» и «Зенит» будут играть в атакующий футбол в матче 10 го тура Альфа Банк РПЛ.

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