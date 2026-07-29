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Адвокат назвал способы защититься от "подстав" на работе

Адвокат назвал способы защититься от "подстав" на работе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Сотрудника могут ошибочно обвинить в нарушении обязанностей или попытаться переложить на него ответственность за чужие ошибки из-за отсутствия четкого распределения задач и доказательств.

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