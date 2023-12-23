Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

На второй уикенд американского проката «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки ожидаемо откатился на третье место, но результаты всё равно впечатляющие: аниме мэтра заработало в Штатах ни много ни мало $23 миллиона (в российском прокате тем временем — около 200 миллионов рублей).