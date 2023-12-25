Илон Маск назвал экономическую мощь залогом победы в конфликтах

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что в любом затяжном вооруженном конфликте побеждает страна, которая может в течение долгого времени с наименьшими затратами производить боеприпасы в больших количествах.
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