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Илон Маск назвал экономическую мощь залогом победы в конфликтах

Илон Маск назвал экономическую мощь залогом победы в конфликтах

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что в любом затяжном вооруженном конфликте побеждает страна, которая может в течение долгого времени с наименьшими затратами производить боеприпасы в больших количествах.

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