Усиливающаяся борьба за все более скудные мировые запасы серы грозит привести к подъему цен на продукты питания, поскольку состоятельные горнодобывающие компании перекрывают предложения от производителей удобрений, вынуждая тех сокращать производство, пишет британская Financial Times.
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