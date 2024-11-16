Метеорный поток Леониды будет трудно наблюдать из-за Луны

Его пик придется в ночь на понедельник, 18 ноября Из-за Луны, близкой к полной фазе, жители Земли столкнуться с проблемами наблюдения метеорного потока Леониды, пик которого придется в ночь на понедельник, 18 ноября.
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