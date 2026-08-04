В Иванове сбежавшую нутрию Цезаря вернули хозяину

В центре помощи диким животным «Легенда» 27 июля раздался звонок. Женщины рассказали, что на территории Центра восстановительной медицины и реабилитации в Иванове, прямо под балконами, бродит белая нутрия.
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