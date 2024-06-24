Мой любимый мальчик – халк!

С днём рождения, тебе всего 8 лет!Каждый день просыпаясь, я целую тебя в твой мокрый, кожаный нос и тихонечко говорю на ушко – будь здоров мой любимый мальчик!В этот день я желаю тебе крепкого здоровья, мега сил, огромной активности, а остальное у тебя всё есть!Вкусная и полезная еда, все только самое лучшее!У тебя есть, даже личный водитель! .