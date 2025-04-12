Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти страны активнее готовится к возможной войне с Россией, увеличивая численность армии и военные расходы, сообщает MK.
Туск назвал возможные сроки войны Польши с Россией
Комментарии
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Eduard
Наконец Польша вернется в Россию!
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18 час.
Eduard
Что "ядерный зонтик" из шкафа вытащили?
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18 час.
Eduard
Я много лет писал,что ЕС создали и НАТО для войны с Россией,вот туда и гонят народы !
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18 час.
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