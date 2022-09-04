Красносельский объяснил, почему Приднестровье не согласится на специальный статус

Приднестровье будет добиваться только независимости и только международного признания. С таким заявлением выступил президент Приднестровья Вадим Красносельский в ходе торжественного собрания, посвященного 32-й годовщине образования республики.
Приднестровье будет добиваться только независимости и только международного признания. С таким заявлением выступил президент Приднестровья Вадим Красносельский в ходе торжественного собрания, посвященного 32-й годовщине образования республики.
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