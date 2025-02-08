Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Печальная история Таллинского порта

Печальная история Таллинского порта

В 19-м веке Россия, как и сейчас, была страной возможностей. Немец Якоб Беккер в свои тридцать с небольшим лет приехал из Германии в Петербург, открыл у нас фортепианную мастерскую, и вскоре стал крупным производителем знаменитых фортепиано.

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Комментарии
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Eduard
А ума вернуть своё не приходит?Время сейчас для этого отличное!
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