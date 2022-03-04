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Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России

Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России

С 1 марта 2022 года Сбер начал выдачу сертификатов электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами Сбера, сообщает пресс-служба Сбера.

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