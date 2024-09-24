Российские подразделения перерезали трассу Селидово – Цукурино

Бойцы российской группировки «Центр» добились новых успехов на Покровском направлении в ДНР. Они смогли перерезать дорогу, соединяющую населенные пункты Селидово и Цукурино, и в настоящее время проводят маневр по охвату Горняка.
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