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В России назвали важное последствие освобождения Курской области

В России назвали важное последствие освобождения Курской области

Освобождение Курской области серьезно усилило позиции России на мирных переговорах по Украине. Такое важное последствие победы Российской армии назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью ТАСС.

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