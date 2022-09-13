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Режиссера из России уволили из театра в Эстонии за критику русофобии

Режиссер из России Филипп Лось был уволен из Русского театра в Эстонии. Причиной стало то, что он раскритиковал Таллин за "тухлую русофобию" и заявил, что граждане России в Эстонии сейчас оказались в положении евреев во время Второй мировой войны.

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