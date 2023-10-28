Скандал в мире моды: «король кроссовок» и его таинственные партнеры Елена ГалицкаяМосковские модники и богачи оказались в центре скандала, связанного с продажей кроссовок в салонах Никиты Ефремова, известного как «Король кроссовок».
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