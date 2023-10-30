AFP: Танки Израиля заметили на подступах к Газе

По данным издания France Presse, израильские танки были замечены на подступах к городу Газа. Ссылаясь на очевидцев, издание сообщает, что бронированные боевые машины прибыли в район аль-Зейтун, перерезав ключевую дорогу.
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