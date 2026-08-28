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Владимирские новости

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Во Владимире установили фигуру волка-футболиста у стадиона «Торпедо»

Во Владимире установили фигуру волка-футболиста у стадиона «Торпедо»

Фигуру волка-футболиста установили около стадиона «Торпедо» во Владимире, несмотря на недовольство болельщиков и жителей.

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