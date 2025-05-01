Мужчину лишили гражданства России за конфликт в Липецке

В российском МВД по просьбе ФСБ принят радикальный шаг — мужчину, который был родом из Центральной Азии, лишили гражданства России из-за участия в межнациональном конфликте в ЛипецкеВ российском МВД по просьбе ФСБ принят радикальный шаг — мужчину, который был родом из Центральной Азии, лишили гражданства России из-за участия в межнациональном конфликте в Липецке.
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