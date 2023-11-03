BYD начинает предлагать ограниченные скидки на некоторые модели для увеличения продаж

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Китайский автопроизводитель BYD начал предлагать ограниченные по времени скидки на несколько моделей, доступных в течение месяца, чтобы увеличить продажи, поскольку до 2023 года осталось всего два месяца.