Отъезд из России, отказ от отчества и фамилии, пьяные драки: как живут законные и внебрачные дети Владимира Жириновского, который почти все наследство оставил партии

Владимира Жириновского не стало в апреле 2022 года. Один из самых ярких российских политиков почти все свое наследство оставил созданной им партии ЛДПР.
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