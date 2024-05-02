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Отъезд из России, отказ от отчества и фамилии, пьяные драки: как живут законные и внебрачные дети Владимира Жириновского, который почти все наследство оставил партии

Отъезд из России, отказ от отчества и фамилии, пьяные драки: как живут законные и внебрачные дети Владимира Жириновского, который почти все наследство оставил партии

Владимира Жириновского не стало в апреле 2022 года. Один из самых ярких российских политиков почти все свое наследство оставил созданной им партии ЛДПР.

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