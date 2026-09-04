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«Халл» продлил контракт с главным тренером Якировичем до 2028-го. Босниец вывел клуб в АПЛ и одержал 2 сухие победы в первых матчах

«Халл» объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Якировичем до 2028 года. Боснийский тренер возглавил клуб в 2025 году и вывел его в английскую Премьер-лигу .

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