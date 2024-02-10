Риттер: власти США угрожают Карлсону, потому что им нечего ответить на правду Власти США угрожают журналисту Такеру Карлсону, потому что им нечего противопоставить правде, которую он раскрыл в интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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