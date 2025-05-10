Судимый за кражу мужчина при попытке украсть энергетик распылил в продавца баллончик

Неудачная попытка поживиться бесплатным напитком произошла в Выборгском районе города. Как стало известно, к правоохранителям обратился сотрудник одного из магазинов на Выборгском шоссе, в чью смену произошел инцидент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии