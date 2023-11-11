"Расстрелять!" Никас Сафронов взбешен стремительной деградацией Европы

"На самом деле в мире участилась тенденция, когда психически нездоровые люди (простите, но я не могу назвать здоровым человека, который готов уничтожить мировой шедевр просто ради привлечения внимания) используют искусство как цель для громкого пиара, просто "инструмент" для отстаивания своих интересов", – говорит народный художник России.