"Расстрелять!" Никас Сафронов взбешен стремительной деградацией Европы

"На самом деле в мире участилась тенденция, когда психически нездоровые люди (простите, но я не могу назвать здоровым человека, который готов уничтожить мировой шедевр просто ради привлечения внимания) используют искусство как цель для громкого пиара, просто "инструмент" для отстаивания своих интересов", – говорит народный художник России.
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