«Перевозчики могут повысить стоимость хоть до 50 рублей» - заявил глава омского дептранспорта Кормилец.
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«Перевозчики могут повысить стоимость хоть до 50 рублей» - заявил глава омского дептранспорта Кормилец.