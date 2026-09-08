Ни пользы, ни сытости: врач-эндокринолог назвал самую бесполезную кашу

Врач-эндокринолог объяснил, какая каша – самая бесполезная и почему ее не нужно есть.Максим-Кузнецов, врач-эндокринолог, рассказал, какая каша не несет ни пользы, ни сытости и является пустой едой.
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