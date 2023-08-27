Реставрацию здания аптеки Карла Гакена выполнит организация из Санкт-Петербурга

Проект капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Аптека», расположенного в Тамбове на улице Советской, 76, разработает организация из Санкт-Петербурга – ООО «Оценка технического состояния конструкций» (ООО «ОТСК»).
Проект капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Аптека», расположенного в Тамбове на улице Советской, 76, разработает организация из Санкт-Петербурга – ООО «Оценка технического состояния конструкций» (ООО «ОТСК»).
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