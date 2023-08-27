Новости Тамбова

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    херню городит Слуцкий ...... -- тоже Жириновский нашёлся и кто его лидером ЛДПР выбрал????? ДЕГРАДИРУЕТ ЛДПР..... на ...В России планирую...
  • Сергей
    точно....  ведь проще-выгодней-спокойней пригласить ребят из Северной Кореи....Из Тамбовской обл...
  • владимир трофимов
    Надо 25 тыс.выдворятьИз Тамбовской обл...

Реставрацию здания аптеки Карла Гакена выполнит организация из Санкт-Петербурга

Реставрацию здания аптеки Карла Гакена выполнит организация из Санкт-Петербурга

Проект капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Аптека», расположенного в Тамбове на улице Советской, 76, разработает организация из Санкт-Петербурга – ООО «Оценка технического состояния конструкций» (ООО «ОТСК»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх