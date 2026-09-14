Что нужно сделать в 20 лет, чтобы не пожалеть об этом в тридцать

Как прожить свои 20 лет так, чтобы в тридцать не смотреть назад с горьким чувством упущенных возможностей? фото: AIВремя с 20 до 30 лет только в самом начале кажется бесконечным, но пролетает как один миг, оставляя нас один на один с первыми серьезными итогами жизни.
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