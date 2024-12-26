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Пора мобилизоваться на войну с Россией – экс-министр обороны Британии

Пора мобилизоваться на войну с Россией – экс-министр обороны Британии

Западу следует настраиваться на вооруженное противостояние с Россией. Об этом бывший министр обороны Великобритании Тобиас Мартин Эллвуд заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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