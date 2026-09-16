В Ступино врачи удалили у девушки полип размером с яйцо

В Ступинскую больницу обратилась девушка, которая утратила способность дышать левой ноздрей. При осмотре она рассказала врачам, что самостоятельно обнаружила в горле постороннее образование, свисавшее из носоглотки и причинявшее серьезные неудобства.
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