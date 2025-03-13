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США призвали Киев к 30-дневному прекращению огня для борьбы за мир

США призвали Киев к 30-дневному прекращению огня для борьбы за мир

Ведущие американские и украинские делегации обсудили варианты мирного урегулирования на Украине. Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня, в то время как США возобновляют военную поддержку.

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