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Царьград

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Ил-76 МЧС России вернулся из Сербии после тушения пожаров

Ил-76 МЧС России вернулся из Сербии после тушения пожаров

Самолет Ил-76 МЧС России вернулся из Сербии в аэропорт Жуковский после успешной борьбы с пожарами в Делиблатска-Пешчара.

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