Александр Розенбаум проголосовал на участке в Минске

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Александр Розенбаум проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Минске, передает корреспондент ТАСС.
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