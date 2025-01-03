В 2024 году половина бюджетных расходов Украины финансировалась из-за рубежа Иностранные союзники в течение прошлого, 2024 года, предоставили Украине 41,7 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки.
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В 2024 году половина бюджетных расходов Украины финансировалась из-за рубежа Иностранные союзники в течение прошлого, 2024 года, предоставили Украине 41,7 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки.
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