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В 2024 году половина бюджетных расходов Украины финансировалась из-за рубежа

В 2024 году половина бюджетных расходов Украины финансировалась из-за рубежа Иностранные союзники в течение прошлого, 2024 года, предоставили Украине 41,7 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки.

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