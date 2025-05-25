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Sergey Ivanov

«На мой взгляд, сегодня задача — продемонстрировать наше стремление к миру, то есть добиться целей без кровопролития. От украинцев требуется согласиться со всеми нашими условиями.» Пора бы нам всем понять простую истину: Мир- это то, что приходит после войны! Что, в очередной раз проявим это наше русское миролюбие? Вот только за это миролюбие русские солдаты уже заплатили своей кровью. И заплатят еще. За трусость, предательство национальных интересов и соглашательскую политику. Оказывается, от украинцев требуется немного- просто «согласиться со всеми нашими условиями». А не вспомнит ли читатель, сколько раз мы уже наступали на эти грабли? Уж не знаю, можем ли мы «дойти до Лиссабона», но вот этот аттракцион, мы, действительно, «можем повторить»! Ну, а на нашу тряпично- безвольную инициативу украинцы всегда смогут повторить то, что уже повторяли не раз: Просто они скажут, что договор подписал не тот, кому положено, а потому и цена этой филькиной грамоте- грош! Или что президент у них уже другой- и спрашивайте с того, с кем вы договаривались... Так что делать? Ответ один: Мир надо не выпрашивать! Мир надо завоевать! А для этого надо уничтожить врага. Или, хотя бы, ослабить его до такого состояния, когда он будет не способен причинить нам вред. Наша победа заключается не в том, чтобы подписать очередную бумажку, которую хохлы на следующий день под улюлюканье растопчут. Наша победа будет в оккупации всей территории Новороссии, включая Одессу и Николаев. Да, да! Именно оккупации! Потому, что занятие территории противника на военном языке называется оккупацией! Ну, а после оккупации начнется процесс аннексии- то есть, экономического отчуждения этих территорий и присоединение их к России. А о том, что останется от Украины, нам думать не надо. Пусть свои проблемы решают сами украинцы. А для нас этот огрызок без промышленности и без выхода к морю опасности представлять не будет. Пусть хохлы тихо сидят на своих хуторах и тихо ненавидят Россию.