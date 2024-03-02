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Дзен Дневник

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ЯНИНА МЕЛЕХОВА: «ПРОСТО ТАК РАЗДЕВАТЬСЯ НЕ БУДУ»

Актриса рассказала о встрече с красавцем-китайцем, откровенных сценах и о том, почему ее не выпускали из Поднебесной Янину Мелехову зритель знает по проектам «Мылодрама», «Ростов», «Нефутбол», «Любовницы», «Адвокат Ардашев» и другим.

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