ЯНИНА МЕЛЕХОВА: «ПРОСТО ТАК РАЗДЕВАТЬСЯ НЕ БУДУ»

Актриса рассказала о встрече с красавцем-китайцем, откровенных сценах и о том, почему ее не выпускали из Поднебесной Янину Мелехову зритель знает по проектам «Мылодрама», «Ростов», «Нефутбол», «Любовницы», «Адвокат Ардашев» и другим.