Основа ядерного щита России: ключевые составляющие Ирэн ОрлонскаяВ своем выступлении на этой неделе Дмитрий Медведев, зампредседатель российского Совбеза, отметил, что современные ракетные комплексы становятся ключевым средством обеспечения будущей безопасности страны.
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