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RAND – в конфликте «виноваты Православие и русская культура»

RAND – в конфликте «виноваты Православие и русская культура»

В том, что оболваненные украинцы, прикормленные госдеповским печеньицем от госпожи Нуланд помогли американским спецслужбам осуществить госпереворот в собственной стране, и новое марионеточное правительство «Незалежной» по указке Вашингтона довело отношения Украины с Россией до военного конфликта, виноваты русские – RAND Corporation "нашла" корень конфликта на Украине.

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