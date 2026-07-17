Новое антитело подавляет метастазирование рака простаты

Рак простаты относится к самым распространенным онкологическим заболеваниям у мужчин. Чаще всего опухоль растет медленно и не представляет угрозы для жизни, но у некоторых пациентов развивается агрессивная форма заболевания.
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