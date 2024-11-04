Врач Мартюшев-Поклад: Длительный стресс приводит к быстрому старению организма

Ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад, в интервью с RT отметил, что длительный стресс приводит организм в режим выживания и способствует ускоренному старению.
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