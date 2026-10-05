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Царьград

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Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении девочек в Пышме

Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении девочек в Пышме

Следственный комитет начал проверку после сентябрьского нападения группы подростков 12–15 лет на двух девочек в Пышминском муниципальном округе, в результате которого пострадавшие получили множественные удары по голове и телу и обратились за медицинской помощью.

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