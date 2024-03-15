В Петербурге из-за прокладки труб ограничат движение в двух районах: возможны пробки

В двух районах Петербурга на дорогах с завтрашнего дня вводятся ограничения движения транспорта. В Курортном районе прокладывают водопровод, в Невском подрядчики не уложились в сроки реконструкции газопровода.
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