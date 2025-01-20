РАН: Россия занимает третье место в мире в области военного кораблестроения

На первой строчке остался Китай Россия располагается на третьем месте в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24)) после Китая и Соединенных Штатов, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года.
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