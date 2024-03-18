К 90-летию Свердловской области открылась уникальная выставка "История. Люди. Города"

В Мультимедийном историческом парке “Россия – моя история” была представлена уникальная выставка, посвященная истории Свердловской области через рассказ об ее архитектурных стилях и принципах градостроительства.
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