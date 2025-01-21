За сутки с танкера Волгонефть-239 вывезены 150 тонн мазута, в акватории собрано 25 тонн

Откачка и вывоз мазута на мысе Панагия ведется круглосуточно. Разогретый до температуры 45 градусов (это необходимо для того, чтобы он стал жидким) и откачанный мазут вывозят шесть битумовозов.
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