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test mazurok

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❗️ Аксёнов объявил выговор главе Симферопольского района из‑за сорванных обещаний по ремонту дорог Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе совещания объявил выговор главе администрации Симферопольского района Вячеславу Вайсбейну из‑за ненадлежащей работы с обращениями жителей и невыполненных обещаний по ремонту дорог.

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