❗️ Аксёнов объявил выговор главе Симферопольского района из‑за сорванных обещаний по ремонту дорог Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе совещания объявил выговор главе администрации Симферопольского района Вячеславу Вайсбейну из‑за ненадлежащей работы с обращениями жителей и невыполненных обещаний по ремонту дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым