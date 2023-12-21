Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Ужас! Что поесть?«Быстрые» каши на...
  • valentina sergeeva
    Вы ещё Куклачёву об этом расскажите. У него в доме 200 кошек, а он знать не знает про выводы этих экспертов из Квинсл...Болезнь на мягких...
  • alla sergeyeva
    Измельчение семян в ступке—это позапрошлый век.Есть же кофемолки!Семена должны быть свежеизмельчонными.Настоящий суперпр...

Daily Mail: сон и хобби способствуют здоровому старению, невролог Боценко рассказал о других мерах сохранения мозговой а

Daily Mail: сон и хобби способствуют здоровому старению, невролог Боценко рассказал о других мерах сохранения мозговой а

По мнению экспертов из американской ассоциации пенсионеров (некоммерческой организации, которая работает над удовлетворением потребностей людей среднего и пожилого возраста в США), здоровый сон, достаточное количество общения, наличие любимого занятия и здоровое питание способствуют здоровому старению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх