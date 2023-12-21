Daily Mail: сон и хобби способствуют здоровому старению, невролог Боценко рассказал о других мерах сохранения мозговой а

По мнению экспертов из американской ассоциации пенсионеров (некоммерческой организации, которая работает над удовлетворением потребностей людей среднего и пожилого возраста в США), здоровый сон, достаточное количество общения, наличие любимого занятия и здоровое питание способствуют здоровому старению.